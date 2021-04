Barings fait l'acquisition d'un bâtiment historique à Paris

Barings fait l'acquisition d'un bâtiment historique à Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Barings , société de gestion d'actifs internationale qui compte parmi les plus grands gestionnaires d'investissements immobiliers diversifiés au monde, annonce avoir acheté au GROUPE Financière JL, représenté par son family office Family Partners, un immeuble de bureaux à rénover dans un quartier très en vue de la ville de Paris, au 163, rue Saint-Maur.

Dans le cadre d'une stratégie core paneuropéenne, Barings entend rénover et repositionner entièrement le bien une fois la libre possession obtenue, afin de répondre à la demande pour des immeubles "code du travail" de haute qualité, durables et bien équipés dans le contexte post-Covid.

Situé au 163, rue Saint-Maur, à l'angle de la rue Darboy, ce bâtiment à la façade historique très particulière était à l'origine une école. Sa construction remonte à 1875. Depuis 1995, il est utilisé comme immeuble de bureaux et comprend une surface locative de 2.600 mètres carrés sur 5 étages. Le bien compte quelques 1.000 mètres carrés d'ateliers et de salles d'exposition occupés par l'unique locataire, une marque de vêtements de luxe présente depuis 2004 et dont le bail court jusque fin 2021.

Le bâtiment sera rénové en un immeuble de bureaux de catégorie A, en exploitant au mieux son architecture si particulière. Ses 70 mètres de façade offrent une importante source de lumière naturelle, qui contribue à offrir aux occupants un environnement agréable.

L'une des priorités de Barings consistera à améliorer le profil ESG du bien, en visant au moins la mention " Excellent " au titre des certifications BREEAM/HQE.

L'immeuble est situé dans le 11e arrondissement, à l'est du centre de Paris, dans une zone très prisée ces dernières années en raison de sa forte concentration en bars, restaurants, boutiques et hôtels. Il bénéficie d'un excellent accès au réseau de transports publics, grâce aux trois lignes de métro situées à proximité.

Barings a confié à Nexity la réalisation des travaux de rénovation, dont l'achèvement est actuellement prévu pour fin 2023-début 2024. C'est la troisième fois que Barings fait appel aux services de Nexity.

Séverine Maumy-Laffineur, Managing Director et Country Head Real Estate France chez Barings, a déclaré : "Cette transaction représente une formidable opportunité d'entreprendre la rénovation complète d'un bâtiment historique peu commun et de le repositionner en un immeuble de bureaux de catégorie A. Nous avons conçu ce bâtiment pour répondre aux demandes spécifiques des entreprises à la sortie de la pandémie, en accordant un soin tout particulier à la qualité et à l'équipement des bureaux, au bien-être des occupants et à la performance environnementale. Ce quartier florissant, situé à l'est de Paris, est devenu un lieu très en vue, plébiscité par les start-ups et les marques de mode, mais aussi par des occupants plus traditionnels séduits notamment par un bon équilibre entre espaces professionnels et infrastructures de loisirs. Notre équipe continue de sonder le marché parisien à la recherche de nouvelles opportunités, après la rénovation et le succès de la vente du 9, Rue du Helder tout récemment. Avec Nexity, un partenaire de confiance que nous connaissons bien, et Axel Schoenert Architectes, nous sommes assurés que ce projet de redéveloppement répondra à un très haut niveau de qualité."