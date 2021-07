Barings continue de soutenir la stratégie d'acquisitions et la croissance de iM Global Partner

(Boursier.com) — Barings , l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, annonce aujourd'hui qu'il soutient iM Global Partner, réseau mondial dédié à la gestion d'actifs, en lui accordant une importante ligne de crédit de 120 millions d'euros, qui devrait être entièrement utilisée d'ici à la fin de l'été. Barings et iM Global Partner discuteront prochainement d'une facilité d'acquisition supplémentaire à court terme pour financer les importants plans de développement de la société.

Adam Wheeler, co-Head Global Private Finance chez Barings, a déclaré : "L'utilisation complète de la facilité d'acquisition et le projet d'une prochaine ligne de crédit témoignent de la solidité de la relation qui lie Barings et iM Global Partner, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration. iM Global Partner représente une solide opportunité de financement car la société n'investit que dans des partenaires prudents et confirmés, ce qui permet une forte capacité à absorber la volatilité du marché."

iM Global Partner a pour stratégie d'acquérir des participations minoritaires dans des gérants d'actifs indépendants, entrepreneuriaux et talentueux partout dans le monde, tout en leur offrant un réseau de distribution à forte valeur ajoutée pour leur permettre d'accroître leurs encours sous gestion.

Adam Wheeler ajoute : "Selon nous, iM Global Partner bénéficie d'un important levier opérationnel car elle intègre de nouveaux gérants d'actifs tout en conservant son équipe de distribution en place. En outre, elle est soutenue par des actionnaires solides, impliqués dans le développement de l'activité, et sa structure est très évolutive. Nous sommes convaincus qu'iM Global Partner a un fort potentiel de croissance et qu'elle vise à diversifier davantage l'exposition de ses actifs sous gestion au fur et à mesure que de nouveaux investissements sont réalisés."

Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner, commente : "Nous sommes heureux de cette collaboration avec Barings car celle-ci soutient le développement de notre réseau. Le financement par l'emprunt est un excellent complément à l'apport en capital mené par Eurazeo, notre actionnaire principal, ainsi que par Amundi, IK Investment Partners et Luxempart. Leur soutien constant nous a permis et nous permettra de réaliser nos plans de développement ambitieux au cours des années à venir. Notre trajectoire actuelle devrait nous permettre d'atteindre 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'ici 2030."