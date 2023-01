Barings conclut la vente d'un actif logistique

(Boursier.com) — Barings , l'un des plus grands gestionnaires d'investissements immobiliers diversifiés au monde, a conclu la vente d'un actif à Saint-Ouen l'Aumône, en France. Acquis par Fidelity International pour le compte du fonds Eurozone Select Real Estate Fund (FIREF), il s'agit de la deuxième cession d'actif français pour le compte de la joint-venture de Barings spécialisée dans la logistique paneuropéenne (PELV).

Elle fait suite à la vente récente d'un actif situé à Béziers, dans le Sud de la France près de la frontière espagnole.

Barings avait acquis cet actif situé à Saint-Ouen l'Aumône (une banlieue au Nord-Ouest de Paris) en décembre 2020, dans le cadre d'un CPI ayant pour but la restructuration du bâtiment existant pour en faire une plateforme logistique de 23.760 m2 dont 50% étaient préloués. Malgré la pandémie, la construction s'est achevée en septembre 2021, 85% du bâtiment étant alors préloués. Barings a loué la totalité du bâtiment à quatre locataires à partir de mi-2022, avec l'aide de BNP Paribas Real Estate et CBRE.

Cet actif situé dans la région parisienne, au sein d'un pôle logistique de premier plan, est à 25 kilomètres du périphérique et à 40 kilomètres de l'aéroport Charles de Gaulle. Actif de classe A avec une certification Breeam "Good", la plateforme offre une surface louable nette de 23.760 m2 incluant deux cellules de stockage sous froid positif et négatif.

PELV est une joint venture entre une compagnie d'assurance américaine et un fonds souverain du Moyen-Orient. Elle répartit ses capitaux dans des projets logistiques diversifiés (core plus ou value-add) situés sur des marchés européens de premier plan. La cession de l'actif de Saint-Ouen l'Aumône pour le compte de PELV fait suite à la vente, plus tôt cette année, d'un actif de 50.409 m2 qui avait été acquis en VEFA à Béziers, ainsi qu'à l'acquisition d'un actif logistique core situé dans l'Omega Loop à Warrington, en Angleterre.