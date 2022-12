Barings acquiert les murs de quatre hypermarchés auprès de Cora

(Boursier.com) — Barings , l'un des plus importants gestionnaires d'actifs immobiliers au monde, annonce l'acquisition d'un portefeuille de quatre hypermarchés en France auprès de Cora, enseigne de distribution du Groupe Louis Delhaize, dans le cadre d'une opération de "sale and leaseback".

Les quatre hypermarchés acquis par Barings sont situés dans des zones de chalandise à forte influence proches de Metz (57), Mulhouse (68), Évian (74) et Quincy-sous-Sénart (91). Les actifs représentent plus de 85.000 m(2) de surface locative sur une empreinte foncière d'environ 400.000 m(2).

Il s'agit de la première opération de ce genre pour Cora en France : Barings loue en contrepartie les quatre hypermarchés à Cora pour une première période ferme de 12 ans.

L'acquisition a été réalisée au travers de l'OPPCI core de Barings gérée par Edmond de Rothschild REIM (France).

Guillaume Bieganski, Managing Director et Head of French Real Estate de Barings, commente : "Les hypermarchés ont démontré leur résilience ces dernières années, contrairement à d'autres classes d'actifs et malgré le contexte dû au Covid-19. Nous sommes convaincus que le commerce alimentaire restera un produit attractif pour les investisseurs, en particulier dans le contexte inflationniste actuel."

Gunther Deutsch, Managing Director et Head of Europe Real Estate Transactions de Barings, a déclaré : "Ce portefeuille a représenté une unique opportunité de lse positionner sur des actifs de commerce performants dans leur zone. Nos secteurs d'investissement prioritaires en Europe demeurent la logistique, les bureaux et le résidentiel, mais la qualité de ce portefeuille, couplé avec l'engagement à long terme de l'enseigne ainsi que la réserve de foncier, justifient notre investissement".