Barings a acheté un entrepôt logistique à restructurer près de Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Barings , l'un des plus grands gestionnaires d'investissements immobiliers diversifiés au monde, annonce avoir acheté, auprès d'un investisseur privé, un entrepôt logistique à restructurer, près de Paris. L'acquisition a été réalisée pour le compte d'une joint-venture associant une compagnie d'assurance américaine et un fonds souverain du Moyen-Orient qui cible des actifs logistique core+ et value-add en Europe.

Les travaux de restructuration de l'entrepôt sont assurés par Vectura au travers d'un contrat de promotion immobilière. Ils s'achèveront en mai 2021. Une fois livré, l'actif développera 24.000 m2 répartis sur six cellules.

51% du bâtiment a été préloué pour 10 ans ferme à un prestataire logistique, pour un stockage mixte sec, froid positif et froid négatif. Le solde de l'immeuble, dédié à la logistique urbaine avec 3 cellules de moins de 3.000 m(2) chacune, a été lancé en blanc, afin de tirer profit de la demande toujours soutenue dans ce secteur sur des actifs de qualité.

L'immeuble est situé à Saint-Ouen-l'Aumône, près de Cergy-Pontoise, à 35 kilomètres au nord-ouest du centre de Paris, qui abrite l'une des principales concentrations de locaux d'activités et petite logistique en Europe. Il bénéficie d'un excellent noeud de transports tant vers Paris et que sur l'Europe grâce à la proximité de l'autoroute A15.

Séverine Maumy-Laffineur, Managing Director et Country Head Real Estate France chez Barings : "Cette transaction nous donne l'opportunité de repositionner un bien classe C en classe A dans un marché local solide caractérisé par une pénurie d'espaces neufs ou restructurés, dans un contexte de forte demande pour de la logistique urbaine et de locaux d'activités. Il s'agit de notre deuxième projet avec Vectura, qui livrera un produit aux prestations de qualité, permettant ainsi à notre équipe de tirer parti de la bonne dynamique du marché locatif. Avec une dernière transaction sous promesse signée fin 2020, le portefeuille logistique français de Barings compte désormais 9 actifs, pour un volume total d'environ 300 millions d'euros."