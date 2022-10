Baouw accélère son développement et lève 2 millions d'euros

(Boursier.com) — Marque française de nutrition sportive pas comme les autres créée en 2017, Baouw est née de la rencontre entre trois passionnés de sport. Gilles Galoux, fondateur et CEO, ex-Directeur Marketing chez Unilever et Mondelez, s'est associé au nutritionniste et coach Benoît Nave ainsi qu'au chef deux étoiles Michelin Yoann Conte, pour créer une large gamme de nutrition outdoor saine, gourmande, pratique, responsable, qui respecte la nature et la santé de chacun.