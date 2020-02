Banque Postale : EasyVie se dote d'un mandat d'arbitrage citoyen 100% ISR

(Boursier.com) — EasyVie, le contrat d'assurance vie en ligne d'EasyBourse (courtier en ligne de La Banque Postale), lancé en 2018 en partenariat avec CNP Assurances, intègre un mandat d'arbitrage 100% ISR avec "Easy Actions Citoyen".

Face aux enjeux environnementaux, sociaux actuels et à venir et ceux relatifs à la gouvernance d'entreprise, EasyBourse renforce son engagement en matière de RSE en dotant son contrat d'assurance vie EasyVie d'un mandat "citoyen".

Ce mode de gestion s'inscrit dans les valeurs de La Banque Postale et de son engagement pour une finance citoyenne et responsable : "Pour nous, donner du sens à son épargne, au-delà des mots, c'est offrir à nos clients la possibilité de visualiser l'empreinte environnementale et sociale de leur investissement. Le mandat Easy Actions Citoyen répond à cette exigence à travers un produit d'épargne simple, utile et responsable", explique Yves Rakotomalala, président d'EasyBourse.

Pour proposer cette nouvelle orientation de gestion citoyenne, EasyBourse s'est appuyée sur la Gestion sous Mandat de BPE, la banque privée de La Banque Postale, en charge des autres orientations de gestion qui seront toujours disponibles, en complément, sur le contrat EasyVie.

Cette nouvelle orientation de gestion - Easy Actions Citoyen - a été conçue à partir d'OPC qualifiés d'Investissement Socialement Responsable ayant reçu le label ISR d'Etat, ce qui répond à de fortes exigences en matière de méthodologie et de moyens, de transparence, de politique de vote, et de mise en évidence des impacts extra-financiers.

Accessible dès 500 euros, l'offre Mandat Citoyen bénéficie des frais de gestion identiques aux autres mandats, à savoir 0,15%.

"Notre volonté de placer l'engagement ISR au coeur de notre politique d'investissement a favorisé l'émergence d'une offre dédiée et adaptée aux exigences de nos clients qui souhaitent donner du sens à leurs placements. Notre approche garantit le respect d'une double exigence : favoriser les critères extra-financiers, avec un degré de sélectivité élevé, et mesurer, à travers une communication semestrielle transparente, les impacts de nos investissements en termes d'ESG", déclare Frédéric Montagne, Directeur de la gestion sous mandat de BPE.

Cette orientation de gestion 100 % ISR permet de donner du sens à l'épargne investie dans des OPC à impact positif. Les clients recevront chaque semestre un rapport de gestion extra financier sur les critères ESG (Environnement - Social- Gouvernance) dans lequel des indicateurs seront communiqués pour démontrer l'impact positif du placement au regard du marché. Y seront publiés notamment : les émissions de CO2, la consommation d'eau, le nombre d'heures de formation des salariés et l'évolution des effectifs.