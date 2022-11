Banque Populaire et Caisse d'Epargne, premières banques à simplifier l'accès au dispositif 'Mon Eco-PTZ Prime Rénov'

(Boursier.com) — Les Banques Populaires (y compris le Crédit Coopératif et la Casden Banque Populaire) et les Caisses d'Epargne permettent, dès aujourd'hui, à tous les particuliers éligibles à l'aide MaPrimeRénov' de bénéficier plus simplement et rapidement de l'Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ).

L'objectif de ce prêt réglementé : financer la rénovation énergétique de leur résidence principale et réduire ainsi les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Les Banques Populaires, les Caisses d'Epargne se sont mobilisées afin d'offrir à leurs clients un parcours simplifié d'accès à l'Eco-PTZ...

Jusqu'à maintenant, les particuliers qui souhaitaient bénéficier de l'Eco-PTZ devaient fournir à leur banque plusieurs pièces justificatives (formulaires signés par les entreprises réalisant les travaux, devis, factures) identiques à celles contrôlées par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour l'octroi de l'aide MaPrimeRénov'.

Désormais, le client transmet uniquement à sa Banque Populaire ou à sa Caisse d'Epargne la décision d'octroi par l'Anah de MaPrimeRénov'. Ce nouveau process lui permet de simplifier ses démarches, d'alléger considérablement les éléments à fournir pour la demande du prêt. Ainsi les délais d'obtention du prêt seront en moyenne réduits de moitié.

Mode d'emploi

L'offre Eco-PTZ couplée à l'aide MaPrimeRénov' permet aux particuliers de financer les travaux de rénovation énergétique pour les résidences principales dont la construction a été achevée il y a plus de 15 ans. Elle concerne par exemple les travaux d'isolation, de ventilation, d'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire effectués par une entreprise RGE (reconnue garante de l'environnement).

Le montant maximum de ce prêt à taux zéro est de 30.000 euros, sur une durée comprise entre 3 et 15 ans.

En cohérence avec le plan stratégique BPCE 2024 qui fait du climat une priorité, les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne répondent aujourd'hui à l'ambition des pouvoirs publics d'intensifier la rénovation énergétique en facilitant le financement de l'Eco-PTZ.

Pour Jérôme Terpereau, directeur général Banque de proximité et Assurance du Groupe BPCE : "Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne sont aujourd'hui les premières banques en France à proposer aux particuliers l'offre Eco-PTZ couplée à MaPrimeRénov'. Ce nouveau dispositif leur permettra de réaliser leurs projets de rénovation énergétique de manière plus simple et plus rapide. Cette démarche s'inscrit pleinement dans l'engagement du Groupe BPCE d'accompagner ses clients dans la transition énergétique".