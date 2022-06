Banque Neuflize OBC partenaire exclusif de 'La French Tech Night'

(Boursier.com) — De par son ancrage régional important en Nouvelle Aquitaine et une solide expertise dans le secteur des nouvelles technologies, la Banque Neulfize OBC est le partenaire naturel de la première édition de La French Tech Night qui se tiendra le 30 juin 2022, à la patinoire de Bordeaux. Organisée par La French Tech Bordeaux, la French Tech Night se veut être le showroom éphémère de l'écosystème technologique et innovant de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine.

50 startups à la pointe, 500 convives pour un dîner de gala et un showroom couvrant toutes les facettes de l'innovation : pour sa première édition, La French Tech recevra plus de 500 décideurs représentants startups, PME, ETI, grands groupes, structures d'accompagnement, investisseurs, membres de la communauté éducative, acteurs publics...

La French Tech Night, conçue et portée par l'association French Tech Bordeaux, entend démontrer la vigueur de l'innovation à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Ce nouveau rendez-vous est articulé autour de trois grands temps forts :

Showroom de l'innovation

Les visiteurs pourront découvrir les stands de 50 startups de secteurs d'activité très variés : objets connectés, cybersécurité, mobilité, santé, services... Venues de toute la Nouvelle-Aquitaine, les pépites du territoire investiront la patinoire et feront tester leurs innovations aux visiteurs de la French Tech Night.

La French Tech Night se veut être un moment de rencontre des acteurs incontournables de l'innovation, une occasion d'étendre son réseau et de fédérer autour de la dynamique French Tech. La soirée, rythmée par un DJ, sera propice aux échanges entre les différentes composantes de l'écosystème.

Désireux de soutenir la dynamique French Tech et d'illustrer son engagement aux côtés des entrepreneurs innovants, Neuflize OBC sera le partenaire exclusif de l'édition 2022 de la French Tech Night.