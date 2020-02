Banque des Territoires : nouvelle gouvernance de CDC Habitat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Anne-Sophie Grave rejoindra le groupe CDC Habitat en septembre 2020. Elle sera nommée Présidente du Directoire en décembre 2020 en succession d'André Yché et deviendra membre du comité exécutif de la Banque des Territoires (un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts).

Concomitamment, André Yché prendra la fonction de président du Conseil de surveillance de CDC Habitat, comme annoncé par Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts.

Anne-Sophie Grave rapportera à Olivier Sichel, directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des Territoires.

Anne-Sophie Grave, née le 6 février 1960, diplômée de l'École des mines de Paris, débute sa carrière dans le secteur bancaire. En 1993, elle devient conseillère technique en charge de la recherche industrielle auprès du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Son parcours dans le monde du logement social débute en 1998 lorsqu'elle prend la direction de la maîtrise d'ouvrage de l'Opievoy, puis en assure la direction générale jusqu'en 2006. De 2007 à 2011, elle préside le directoire d'Efidis, filiale du groupe SNI (désormais CDC Habitat), dont elle intègre le comité exécutif puis le directoire en 2010. En 2011, Anne-Sophie Grave devient directrice des retraites et de la solidarité au groupe Caisse des Dépôts.

Depuis juillet 2017, Anne-Sophie Grave était directrice générale d'Immobilière 3F.

André Yché, né le 8 décembre 1952, lauréat de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (mention " service public ") et diplômé de l'Institut d'Administration des Entreprises, est Contrôleur Général des Armées. Délégué aux restructurations du ministère de la Défense en 1994 et 1995, il est nommé secrétaire général pour les affaires régionales d'Aquitaine en 1996, puis directeur adjoint de cabinet du ministre de la Défense en 1997, avant de prendre la tête du groupe CDC Habitat (ex. groupe SNI) en 1999.

Ancien élève de l'Academy de l'armée de l'air américaine, André Yché a accompli 4.000 heures de vol en service aérien commandé, dont une centaine au cours d'une quarantaine de missions opérationnelles qui lui ont valu de recevoir la croix de la valeur militaire, la croix du combattant, ainsi que la médaille de l'aéronautique. Il est officier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur ainsi que commandeur dans l'Ordre national du Mérite. En 2019, il a par ailleurs reçu le prix Edgar Faure de l'oeuvre engagée pour son ouvrage "Commerce et guerre", une trilogie dédiée, à travers de multiples perspectives historiques, à l'appréhension du monde contemporain.