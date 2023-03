Banque Delubac : une nouvelle offre bancaire au service des professionnels

(Boursier.com) — Delubac Banque des Entreprises lance une offre bancaire complète et un site dédié aux professionnels pour les accompagner dans la gestion de leur entreprise au quotidien et de leur patrimoine privé : Pros.delubac.com

Les dirigeants d'entreprise, unipersonnelle ou constituée de petites équipes, manquent de temps, de moyens humains et d'outils de gestion adaptés. Ils peuvent également rencontrer des difficultés à accéder à des financements ou des crédits.

C'est pour accompagner ces professionnels dans le développement de leur entreprise et de leur patrimoine privé que pros.delubac.com a été créé avec une ambition forte : leur faire gagner du temps.

Cette offre de produits et services avec des partenariats dédiés, propose une expérience client optimisée, une ouverture de compte simplifiée et des outils digitalisés au service des Pros.