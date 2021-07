Banque-assurance : Olivia Grégoire va rencontrer les entreprises labellisées du secteur

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lors d'une réunion organisée au ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Finances et de la Relance, chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable, rencontrera les entreprises labellisées ainsi que les représentants du secteur banque-assurance mercredi prochain.

A cette occasion, de nouveaux certificats du label "Relations fournisseurs et achats responsables", seront décernés par la ministre, en présence de Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises et Pascal Pelon, Président du Conseil National des Achats Ile-de-France.

Cet évènement s'inscrit dans une mission de développement du label RFAR confiée en novembre 2020 au Médiateur des entreprises. Cet outil s'impose comme un dispositif robuste et exigeant, et qui aide très concrètement les organisations à structurer leurs démarches en matière d'achats responsables.

Le label "Relations fournisseurs et achats responsables" est décerné conjointement par le Médiateur des entreprises et le Conseil National des Achats. Adossé à la norme ISO 20400 et porté par les pouvoirs publics, il traite spécifiquement de l'équilibre et de la qualité des relations entre donneurs d'ordre et fournisseurs pour garantir des achats "à impact positif" (performance économique et compétitivité, critères environnementaux et sociaux, responsabilité et ancrage territorial, culture de médiation).