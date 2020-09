Bankia accélère la démocratisation de la gestion de patrimoine avec l'aide d'Avaloq

(Boursier.com) — Bankia , quatrième plus grand établissement financier espagnol, a choisi la solution sur site d'Avaloq pour soutenir son ambition de développer davantage son activité de gestion de patrimoine. Après avoir choisi Avaloq à l'issue d'un processus d'appel d'offres très disputé, Bankia devient le premier client bancaire espagnol de l'entreprise wealthtech.

En pleine crise mondiale du COVID-19, Bankia et Avaloq ont relevé le défi d'entamer une collaboration étroite sur ce nouveau projet malgré les restrictions mises en place concernant les contacts physiques. Cela témoigne du niveau élevé de numérisation du secteur financier et démontre que les établissements qui ont investi dans leurs systèmes numériques ces dernières années sont plus agiles durant cette crise.

Avaloq a été choisi par Bankia pour l'aider à tirer un meilleur parti de son offre et à accélérer la réalisation de ses ambitions en matière de gestion de patrimoine sur l'ensemble de ses segments de clientèle, y compris la clientèle traditionnelle de banque privée et de banque de détail qui, selon Bankia, pourra être mieux servie grâce à des analyses de données globales et une plus grande personnalisation des services. Le plan stratégique sur trois ans de Bankia implique une augmentation des actifs gérés de la clientèle aisée, et la création de nouveaux produits de conseil et de gestion d'actifs. Bankia est la cinquième banque ayant des activités en