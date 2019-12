Baltis Capital obtient l'agrément de CIP pour son activité de crowdfunding immobilier

Baltis Capital obtient l'agrément de CIP pour son activité de crowdfunding immobilier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Baltis Capital, première plateforme française d'investissement en immobilier commercial et hôtelier en coeur de ville, a obtenu l'agrément de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) délivré par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

"Cet agrément marque un virage important dans l'histoire de Baltis Capital puisqu'il souligne notre sérieux, notre professionnalisme et la valeur de notre proposition. Nous continuons de démocratiser l'investissement dans l'immobilier commercial, (boulangerie, crèche, pharmacie, restaurant, hôtel...) en le rendant plus accessible, plus transparent et plus simple grâce à un système de signature électronique et de paiement en ligne avec des partenaires robustes comme Yousign et MangoPay" explique Alexandre Toussaint, Président de Baltis Capital.

Le crowdfunding immobilier de Baltis Capital permet à un groupe de particuliers d'acquérir ensemble un bien immobilier clairement identifié. Sur notre plateforme l'investisseur sélectionne le projet dans lequel il souhaite investir et conserve la main sur son investissement : il participe aux grandes orientations du projet (changement de locataire, travaux, revente du local commercial, distribution de dividendes...). Tous les projets de Baltis Capital sont accessibles à partir de 5.000 euros, et sont éligibles PEA.

En 2019, Baltis Capital a renforcé ses capitaux propres, lancé une nouvelle plateforme web, a étoffé ses équipes et a consolidé son réseau d'apporteurs d'affaires afin de dénicher les meilleurs produits d'investissement dans l'immobilier commercial, tant à Paris que dans les métropoles françaises.

Ainsi doté de nouveaux moyens, Baltis Capital lancera une nouvelle opération de crowdfunding immobilier en Janvier 2020.

Créé en 2016, Baltis Capital a lancé une trentaine de projets pour un montant d'investissement global d'environ 12 millions d'euros, et est accompagnée par un Conseil des Sages de qualité.