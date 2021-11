Balderton Capital annonce le lancement de son 8ème fonds de 600 M$

(Boursier.com) — Balderton Capital, l'un des fonds européens les plus actifs - annonce le lancement de son 8ème fonds de 600 M$, dédié aux startups early-stage. Ce "Fonds VIII" fait de Balderton l'un des fonds de capital-risque les plus actifs de la scène tech européenne.

Ce lancement s'effectue dans un contexte sans précédent : l'Europe a en effet vu naître depuis 2020 plus de 70 licornes dans la tech. En parallèle, plus de 7 milliards d'euros ont été investis entre janvier et septembre 2021 dans l'Hexagone, dépassant ainsi la totalité des fonds levés en 2019 et 2020.