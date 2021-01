Baker McKenzie affirme son ambition de développement en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin d'accompagner la croissance de ses activités, le cabinet Baker McKenzie renforce le senior leadership de ses pratiques litiges et arbitrage et M&A en nommant Katia Boneva-Desmicht, Associée litiges et arbitrage et Hugo Sanchez de la Espada, Associé M&A.

Katia Boneva-Desmicht est une spécialiste du contentieux civil et commercial et a rejoint le cabinet Baker McKenzie en janvier 2016 en qualité de Local Partner. Elle intervient sur des problématiques en droit des obligations, droit de la distribution et droit commercial, ainsi que sur les sujets de gestion des risques et en matière de précontentieux.

Son expertise et sa fine compréhension des clients lui permettent d'être régulièrement citée dans les classements des meilleurs avocats de Paris. Katia accompagne des acteurs majeurs de divers secteurs d'industrie (laboratoires pharmaceutiques, marques de luxe, banques, industriels dans le secteur de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation...) dans l'anticipation et la gestion de leurs risques contentieux et leur défense devant les tribunaux. "Katia est un élément-clé du Groupe Litiges et Arbitrage" ajoute Jean-Dominique Touraille, Associé et Responsable du Groupe Litiges et Arbitrage de Baker McKenzie "Son dynamisme et son expertise unique vont nous permettre de consolider notre capacité de création de valeur pour nos clients ainsi que d'accroitre les ambitions du cabinet sur le moyen et long terme."

Hugo Sanchez de la Espada est quant à lui membre de l'équipe Fusions/Acquisitions de Baker McKenzie à Paris depuis 2005. Après un détachement de 2 ans au bureau de San Francisco, il est nommé Partner en 2012. Il intervient principalement en Private M&A pour le compte de clients français et internationaux qu'il assiste dans le cadre d'opérations d'acquisitions et de cessions ainsi que d'investissements et de joint-ventures (transactions domestiques, transfrontalières ou multi-juridictionnelles).

Son expertise lui permet également d'intervenir dans les domaines de droit des sociétés et dans le cadre d'opérations de capital investissement et de restructuration de groupes. Récemment, il s'est illustré dans de nombreux dossiers français et internationaux, et notamment auprès de :

- ADM pour l'acquisition mondiale du groupe de nutrition animale Neovia ; - Puig pour l'acquisition de l'activité Beauté de Louboutin ; - Bristol-Myers Squibb pour la cession d'UPSA au japonais Taisho ; - SAP dans le cadre de ses dernières acquisitions en France (Recast.Ai et Contextor).

"La nomination d'Hugo est une très bonne nouvelle pour le département M&A et le cabinet auxquels il continuera d'apporter son expertise et son énergie. L'année 2020 a été un excellent millésime Fusions/Acquisitions pour Baker McKenzie et cette nomination illustre parfaitement le dynamisme de notre pratique M&A, ainsi que l'engagement particulier de notre cabinet pour l'ancrage de ses talents" déclare Stéphane Davin, Associé et Responsable du département M&A de Baker McKenzie Paris.