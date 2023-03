BAI (Blue Altitude Invest) et Reybier ABP annoncent leur rapprochement

(Boursier.com) — La structure d'investissement familiale créée et dirigée par Alexis Despature d'une part et Reybier ABP la holding familiale de Bernard Reybier et ses enfants qui détient l'essentiel de Fermob, animée désormais par son fils Baptiste Reybier d'autre part, ont décidé d'unir leurs expertises et de se lier par des participations.

BAI devient actionnaire de Fermob à hauteur de 10%, Reybier ABP entrant lui-même au capital de BAI à hauteur de 10%. Liées par un pacte d'actionnaires, les deux entités augmenteront leur participation respective à la fin 2023 tout en restant en position de minoritaire.

Au-delà de ce lien financier, c'est surtout un projet qui anime les deux familles. Partageant la même vision, les mêmes valeurs d'entrepreneuriat familial et avec une approche toujours industrielle, les deux familles actionnaires de BAI souhaitent rassembler et développer de belles marques sur le marché premium de la décoration et de l'équipement de la maison. L'expertise de Fermob dans ce domaine et sa connaissance du secteur constitueront un atout.

Sont visées dans un premier temps des entreprises françaises, en envisageant principalement des participations majoritaires et ce pour des investissements de 5 à 50 ME.

Rappelons que BAI a vocation à investir sur le très long terme et a réalisé sa première opération en juillet 2021, avec le rachat de YellowKorner, leader mondial de la photographie d'Art accessible avec un réseau de 130 galeries dans 25 pays.

Reybier ABP détient quant à lui - avant cette opération - plus de 95% du capital de Fermob. Le groupe Fermob - une référence mondiale en matière de mobilier de décoration du jardin - a pour son dernier exercice clos au 31.07.2022 un chiffre d'affaires de 148 ME en croissance de 20% par rapport à l'exercice précédent.

Plusieurs dossiers sont actuellement à l'étude, et ont été présentés au comité stratégique de BAI qu'ont rejoint Bernard et Baptiste Reybier.

"S'associer à la famille Despature dont nous admirons le parcours multigénérationnel et les transformations industrielles est non seulement un plaisir, mais aussi un atout : c'est en effet un exemple inspirant au moment où je transmets moi-même les rênes de mon entreprise à mon fils, tout en impliquant mes autres enfants dans leur responsabilité actionnariale ", déclare Bernard Reybier, Président de Fermob.

" Nous partageons avec la famille Reybier les mêmes valeurs et une conviction forte du potentiel du design français. La société Fermob, avec ses fondamentaux solides et sa trajectoire de croissance exceptionnelle, va grandement enrichir l'écosystème BAI. Nous sommes donc très heureux que nos deux familles s'associent", ajoute Alexis Despature, Directeur Général de BAI.