BADGE investit dans la startup HELLO RSE

(Boursier.com) — BADGE annonce la participation de ses adhérents et de la SIBA BADGE 2021 à la première levée de fonds de hello RSE, aux côtés de la Banque des Territoires et de business angels individuels. Ce tour de table, s'élevant à 1.300 KE, dont près de 700 KE en capital, va permettre à hello RSE de recruter, étoffer son offre et parfaire techniquement sa place de marché.

Créée en 2018 par Olivier Perron, hello RSE est une place de marché responsable qui cible les commandes de gré à gré et favorise une économie locale et responsable. C'est la première plateforme e-commerce à s'affranchir du simple référencement par le prix et par la disponibilité au profit d'une approche fondée sur les principes de la RSE. En mettant en avant des revendeurs locaux et engagés dans une démarche plus vertueuse, hello RSE soutient la transition sociale et écologique de la commande publique et donne les moyens aux collectivités territoriales de respecter les obligations réglementaires en matière d'achats responsables.

Alors que sur les grandes plateformes de e-commerce actuelles, les offres les plus visibles sont le plus souvent celles qui proposent les meilleurs prix ou celles qui ont fait l'objet d'investissement marketing important, le site hello RSE est en effet doté d'un algorithme unique et innovant qui se base avant tout sur l'impact social et écologique des produits et des fournisseurs ainsi que leur caractère local.

Diversification de l'offre

La place de marché, aujourd'hui spécialiste des ressources numériques pour les Mairies et établissements scolaires, compte diversifier son offre dès 2023, aux secteurs du mobilier, de la papeterie et de l'hygiène.

"Alors que de nombreuses réglementations visent à orienter les collectivités vers plus d'achats responsables, il n'existait pas d'outil leur permettant d'effectuer facilement des achats plus durables. Aujourd'hui notre objectif est clair, rendre les achats de gré à gré qui représentent environ 40 milliards d'euros, plus responsables" a déclaré Olivier Perron, fondateur et président d'hello RSE.

"En favorisant les vendeurs par leur approche RSE et non par leurs dépenses en référencement ni par le prix, hello RSE s'inscrit en rupture avec le e-commerce tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. Notre plateforme reste en adéquation complète avec des attentes croissantes en matière d'achats favorisant les circuits courts, l'éthique, la diversité et le respect de l'environnement. Et, au-delà des collectivités territoriales, nous allons rapidement étendre notre offre à toutes les entreprises soucieuses que leurs achats soient en lien avec leurs objectifs RSE" complète Aymeric Le Quinio, directeur général d'hello RSE.

"Je suis particulièrement fière d'accompagner ce projet. La place de marché développée par hello RSE va permettre de renforcer la visibilité des revendeurs vertueux et ainsi placer la RSE au coeur des décisions d'achats professionnels" a déclaré Camille Pinçon, accompagnatrice de BADGE dans cette aventure d'innovation.