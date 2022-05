Babel Finance clôture une série B de collecte de fonds de 80 M$

(Boursier.com) — Babel Finance, le premier fournisseur mondial de services cryptofinanciers de gros, a annoncé l'achèvement d'un cycle de financement de série B de 80 millions de dollars pour une évaluation de 2 milliards de dollars. Les principaux investisseurs de ce cycle sont Jeneration Capital et 10T Holdings, ainsi que les actionnaires existants que sont Dragonfly Capital et BAI Capital. Parmi les autres investisseurs figurent Circle Ventures et un certain nombre de family offices de la région Asie-Pacifique.

Babel Finance est l'un des plus grands fournisseurs de services aux institutions sur les marchés cryptofinanciers. L'entreprise limite ses activités au BTC, à l'ETH et aux stablecoins, et sert une clientèle sélective d'environ 500 clients. À la fin de 2021, l'entreprise avait un solde de prêts en cours de plus de 3 milliards de dollars, un volume de négociation mensuel moyen de 800 millions de dollars en produits dérivés, et avait structuré et négocié des produits d'options pour plus de 20 milliards de dollars.

Les principales activités de la société sont les prêts et le trading de crypto-monnaies, avec un accent sur les services aux clients institutionnels, y compris les institutions crypto-natives, les institutions financières traditionnelles telles que les banques et les fonds d'investissement, ainsi que les investisseurs accrédités très fortunés et les family offices. Depuis sa création en 2018, Babel Finance s'est engagée dans le développement de l'infrastructure des services crypto-financiers, et est devenue un participant important et un bâtisseur du marché des taux d'intérêt crypto-financiers et du marché du trading de produits dérivés.