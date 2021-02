Axionable et EthiFinance nouent un partenariat stratégique

(Boursier.com) — EthiFinance , filiale de Qivalio, groupe européen de notation, de recherche et de conseil au service de la finance durable a choisi CSReader d'Axionable, la première solution dédiée à la collecte et analyse automatique d'informations extra-financières du marché.

EthiFinance, filiale du Groupe Qivalio, apporte des solutions aux investisseurs et entreprises pour répondre à leurs enjeux de financement, et de transformations environnementale et sociétale. Le Groupe, qui collectait et analysait annuellement plus de 170 informations extra-financières de façon manuelle, sur plus de 900 entreprises européennes de petites et moyennes tailles a pour objectif d'automatiser ce processus afin de se concentrer sur le dialogue avec les émetteurs et l'analyse prospective.

Grâce à la solution CSReader développée par Axionable, pionnier des solutions en intelligence artificielle à finalité durable, EthiFinance se dote d'un nouvel outil pour répondre encore plus efficacement aux besoins de ses clients :

-Réactivité : une collecte instantanée, automatique et uniforme des données extra-financières dès la sortie des rapports d'entreprise.

-Efficacité : un gain estimé de 5 à 20% dès la première année d'utilisation de la solution, pérenne et stable dans le temps permettant de se concentrer sur des taches à haute valeur ajoutée.

-Croissance : sans surcoût significatif, EthiFinance peut étendre ses services en élargissant la couverture des entreprises analysées.

"Le CSReader d'Axionable est une formidable opportunité pour EthiFinance d'être encore plus performante et précise dans ses analyses, et par extension, de proposer une offre encore plus profonde à ses clients. Le gain de temps représenté par l'automatisation est conséquent pour nos équipes, qui pourront se concentrer davantage sur l'accompagnement et le conseil." explique Elie Hériard-Dubreuil, président du Groupe Qivalio

"Le monde de la finance a de nombreux défis à relever en termes de durabilité, pour lesquels l'IA peut aider notamment en permettant aux équipes de se concentrer sur les sujets les plus complexes. Gagner la confiance d'une agence aussi importante qu'EthiFinance est un gage de qualité" conclut Jean-Philippe Rayssac, Directeur finance durable d'Axionable.