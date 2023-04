Axiom Climate Financial Bonds : en pointe !

(Boursier.com) — Axiom Climate Financial Bonds est le premier et actuellement le seul fonds d'obligations Additional Tier 1 qui soit article SFDR 9 et investit à 100% en investissements durables.

Axiom Alternative Investments utilise sa méthodologie propriétaire de calcul de température implicite du portefeuille de prêts aux entreprises de chaque émetteur bancaire ("Implied Temperature Rise" en anglais ou "ITR"), afin de piloter l'augmentation moyenne de température du fonds.

Le fonds exclut toutes les banques dont l'ITR des portefeuilles de prêts aux entreprises dépasse 3oC."