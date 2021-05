Axio Capital structure un véhicule dédié au Groupe Iso Green et lève 40 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AXIO Capital structure un véhicule dédié au Groupe Iso Green (Igloo France Cellulose) et lève 40 ME afin de poursuivre le développement du champion de l'isolation biosourcée.

AXIO Capital, actionnaire du fabricant d'isolants biosourcés Iso Green depuis 2017, crée un véhicule d'investissement dédié. Objectifs pour AXIO et Charles Kirié, fondateur et président d'Iso Green : réaliser une première opération de liquidité partielle et réinvestir de concert pour consolider la croissance exponentielle de l'entreprise. Les équipes d'Oaklins France menées par Thibaut de Monclin, Founder & Managing Partner, ont accompagné les actionnaires d'Iso Green Group dans la création de la SLP et la levée de fonds auprès d'investisseurs institutionnels et de personnes privées.

Charles Kirié, Dirigeant et Fondateur d'Iso Green a déclaré : Grace au succès de mon association avec AXIO, nous avons réussi à étendre nos activités sur le territoire national avec notamment l'acquisition de Ouattitude et à l'international avec la reprise d'Igloo Canada. Pour l'anecdote, l'activité a démarré en France en 2011 par l'importation de ouate de cellulose produite par la société canadienne. Cette opération marque une nouvelle étape dans ma volonté de développement des produits biosourcés."