Axelor annonce une levée de fonds en série A pour un montant global de 10 ME

(Boursier.com) — Axelor , éditeur français de la plateforme éponyme, annonce une levée de fonds en série A pour un montant global de 10 millions d'euros, principalement auprès d'Inter Invest Capital, la société de gestion du groupe Inter Invest.

Cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie de développement d'Axelor, plateforme modulaire et intelligente de gestion des processus métiers, orientée autour de 4 axes majeurs : renforcer la R&D, optimiser les ventes et la notoriété, développer le réseau de partenaires et se déployer à l'international.