AXA IM s'associe à la Fondation 'Access to Medicine'

AXA IM s'associe à la Fondation 'Access to Medicine'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AXA IM s'associe à la Fondation 'Access to Medicine' et développe un dispositif caritatif pour sa gamme de fonds impact :

-Donation de 500.000 euros à la Fondation 'Access to Medicine'

-5% des frais de gestion des fonds impact alloués à des projets philanthropiques.

"Le contexte actuel lié au Covid-19 souligne encore plus la nécessité pour le secteur financier de jouer un rôle différent et plus impactant dans nos sociétés. Aujourd'hui, dans le sillage des récentes initiatives prises par le Groupe AXA et en nous appuyant sur nos convictions concernant notre engagement actionnarial, nous allons plus loin afin de faire progresser des causes qui nous sont chères. Notre partenariat avec la Fondation Access to Medicine et notre engagement à faire don d'une partie des frais de gestion de nos fonds impact pour soutenir des projets liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies reflètent non seulement notre raison d'être, mais également ce que nous croyons être notre mission en suscitant des changements positifs dans le monde", a déclaré Gérald Harlin, Executive Chairman d'AXA IM.