AXA IM repositionne un fonds petites capitalisations pour investir dans l'innovation et la technologie

(Boursier.com) — A compter d'aujourd'hui, le fonds AXA WF Framlington Global Small Cap, lancé en 2013, devient AXA WF Framlington Next Generation. Il met l'innovation, notamment technologique, au coeur de sa stratégie d'investissement et reste concentré sur l'univers des petites capitalisations mondiales. Le fonds est géré de manière active et la gérante bénéficie d'un large pouvoir discrétionnaire sur le portefeuille par rapport à l'indice de référence du fonds, le S&P Global Small Cap Total Return Net. Le fonds présente un risque de perte en capital.

Le fonds accompagne les entreprises qui, selon nous, bénéficient d'une innovation technologique leur permettant de s'imposer comme un acteur différentiant dans leur secteur d'activité, leur offrant ainsi des perspectives de croissance à long terme. La réalisation de ce potentiel devrait les conduire graduellement au statut de leader. La pérennité de l'avantage compétitif d'une société comme son profil extra-financier (ESG) sont des facteurs déterminants des décisions d'investissement.

Nouvelle brique de l'offre thématique d'AXA IM, le fonds a obtenu les labels ISR (Investissement Socialement Responsable) et "Towards Sustainability" de Febelfin.

Par ailleurs, le fonds AXA WF Framlington Next Generation est labélisé par l'initiative Tibi pour les investisseurs institutionnels dans le cadre de l'initiative de financement des entreprises technologiques. Cette initiative, promue par le Ministère de l'Economie et des Finances, par le secrétariat d'Etat en charge du Numérique et sous l'égide de la Présidence de la République, a notamment pour objectif de participer au développement de l'écosystème technologique en France par la création d'expertises spécifiques.

Isabelle de Gavoty, Deputy Head of AXA IM Framlington et gérante du fonds, a déclaré : "Chez AXA IM, nous sommes convaincus que l'innovation, notamment technologique, est un vecteur de croissance majeur, permettant aux sociétés dans lesquelles nous investissons de se distinguer des acteurs traditionnels et de s'imposer dans leur secteur. L'univers des petites capitalisations est riche en histoires de croissance liées à la disruption technologique et à l'émergence de nouveaux modèles économiques, et, depuis le lancement de ce fonds en 2013, la stratégie globale a toujours été de chercher à capter la croissance des entreprises bénéficiant de changements de paradigme. Le nouveau positionnement du fonds AXA WF Framlington Next Generation a donc pour objectif de recentrer notre stratégie d'investissement autour de l'innovation, notamment technologique, et d'identifier cette nouvelle génération de sociétés qui pourraient être les leaders de demain."

"La labélisation du fonds par l'initiative Tibi vient reconnaître la pertinence de sa philosophie d'investissement et sa capacité à investir dans des entreprises innovantes. En renforçant notre stratégie d'investissement et notre expertise française sur les thématiques de l'innovation et de la technologie, AXA IM s'engage dans cette initiative de place qui a pour objectif de permettre l'accroissement et la densification de l'écosystème technologique national."