AXA IM - Real Assets : acquisition d'un site de développement logistique à Evin Malmaison dans le Nord-Pas-de-Calais

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AXA Investment Managers - Real Assets annonce l'acquisition d'un site de développement logistique à Evin Malmaison dans le Nord-Pas-de-Calais (France). Ce site permet le développement d'un bâtiment classe A XXL de 77.500 m(2). Le site a été racheté pour le compte du Logistics Development Club et sera développé par Baytree Logistics Properties.

Au coeur du troisième marché logistique français, le site de 208 000 m(2) bénéficie d'une excellente infrastructure de transport et d'un bassin d'emploi important. Il est situé à moins de cinq minutes de l'échangeur A1 / A21 qui dessert directement Lille à 30 km au nord, et Paris à 200 km au sud. Le port de Calais est accessible en un peu plus d'une heure.

Le permis de construire et les ICPE ayant été obtenus, Baytree prévoit une stratégie clés-en-main afin de livrer un entrepôt moderne et flexible qui répond aux besoins des utilisateurs...