AXA IM Alts : signature d'un bail avec Enedis au sein de l'immeuble Altiplano à Paris La Défense

(Boursier.com) — AXA IM Alts, un des leaders mondiaux en investissements alternatifs avec 183 milliards d'euros d'actifs sous gestion, annonce la signature d'un bail d'une durée de 11 ans avec Enedis pour 26.000 m(2) dans l'immeuble de bureaux Altiplano, à La Défense.

Altiplano qui compte 57.000 m(2) de bureaux au total développé par AXA IM Alts, agissant pour le compte de ses clients, avec B Architecture, et Orféo oeuvrant en tant que maitre d'ouvrage délégué, a été imaginé à l'avant-garde des nouveaux modes de travail et pensé pour le bien-être de ses futurs occupants.

Le concept de l'immeuble repose sur trois critères : bien-être des utilisateurs, durabilité et performance. De forme horizontale Altiplano offre de grands plateaux de bureaux dégagés et lumineux, 92% des bureaux étant éclairés en premier jour, ainsi que l'accès à ses 6.000m(2) d'espaces extérieurs dont ses rooftop privatifs de 2.000m(2). Les façades intérieures habillées de bois, les hautes baies vitrées, la possibilité d'ouverture des fenêtres à chaque étage sont autant d'atouts d'Altiplano favorisant le bien être des utilisateurs.

Altiplano ambitionne également de proposer des services au plus haut niveau des standards du marché, avec le développement de 6.000m(2) d'espaces de vie et d'échanges, dont un auditorium, un drugstore, un business café, une brasserie, une conciergerie, un espace de réparation des vélos et d'autres espaces de détente et de restauration.

Les critères de durabilité, au centre du projet dès sa conception font d'Altiplano l'archétype d'un développement Bas Carbone, privilégiant le réemploi des matériaux existants, la revalorisation des déchets, le design responsable et visant une performance énergétique optimale. Altiplano vise huit certifications françaises et internationales, cumulant ainsi les plus hauts standards en termes de référentiel environnemental : Effinergie 40%, BREEAM niveau Excellent, HQE niveau Exceptionnel, Well Health 2021, Biodiversity, Wellv2 niveau Gold, WiredScore niveau Platinum et OsmoZ.

Depuis 2000, AXA IM Alts a réalisé plus de 300 immeubles en Europe pour une valeur totale d'environ 19 milliards d'euros, et gère environ 8 milliards d'euros de projets en cours dans neuf pays.