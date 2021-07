AXA IM Alts cède la Tour Keïko, développement majeur à Issy-les-Moulineaux, à Macifimo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AXA IM Alts, un des leaders mondiaux en investissements alternatifs avec 162 milliards d'euros d'actifs sous gestion a annoncé la cession de la Tour Keïko, ensemble immobilier de bureaux de 26.000 m2 en cours de développement situé à Issy-les Moulineaux en Région parisienne.

L'achèvement des travaux est prévu en 2023. L'acquéreur, Macifimo, devenu Aéma REIM, fait partie d'Aéma Groupe qui prévoit d'y établir son futur siège social en 2024. La transaction a été réalisée pour le compte de clients via la plateforme Real Assets d'AXA IM Alts, leader du marché et premier portfolio et asset manager en Europe.

Cette opération s'inscrit dans le projet de transformation du site d'Issy-les-Moulineaux qui s'étend sur un terrain d'une surface de 4.000 m2, et fait suite au développement et la cession en 2018 d'ensembles immobiliers résidentiels, puis en 2019 de l'immeuble de bureaux Aquarel de 33.000 m2. Plusieurs entreprises internationales sont déjà établies dans ce quartier, aux côtés desquelles s'installeront des équipes d'Aéma Groupe.