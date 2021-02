AXA IM Alts annonce la livraison de FREEDOM

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AXA IM Alts, un des leaders mondiaux en investissements alternatifs avec 153 milliards d'euros d'actifs sous gestion, annonce la livraison de FREEDOM, un immeuble de bureaux situé au 15-25 Boulevard de l'Amiral Bruix à Paris 16ème. L'opération a été réalisée pour le compte de clients via la plateforme Real Assets d'AXA IM Alts, leader du marché2, et premier gestionnaire de portefeuille et d'actifs immobiliers en Europe.

"Cet immeuble de bureaux des années 1960 est remarquable notamment de par sa grande façade de marbre courbe. Le choix, pensé par l'agence d'architecture PCA-STREAM, a été fait de la restituer tout en réaffirmant la transparence du soubassement de l'immeuble, et en le sertissant d'une verrière productrice d'énergie".