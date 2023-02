AXA Climate s'engage aux côtés des coopératives agricoles pour faire face aux défis du changement climatique

(Boursier.com) — Face à l'intensification des aléas climatiques, AXA Climate accompagne le secteur agricole dans la définition de ses modalités d'adaptation au changement climatique. Plusieurs coopératives, comme Axéréal, ont ainsi pu coconstruire leur feuille de route à l'horizon 2030, à l'issue de quelques mois de collaboration avec AXA Climate.

L'agriculture d'aujourd'hui est une agriculture optimisée pour des conditions climatiques stables ; et donc plus le climat change, plus elle est vulnérable. Le réchauffement climatique impacte de plein fouet le secteur agricole. Les températures pourraient augmenter, d'ici 2100, de +2,1 à +3,5oC, selon un scenario optimiste du GIEC, et jusqu'à +3,3 à +5,7oC, selon un scenario plus pessimiste. Or, à chaque degré supplémentaire, les rendements des cultures baissent : -7,4% pour le maïs, -6% pour le blé, par exemple.

La coopérative Axéréal travaille avec 11.000 agriculteurs de la grande région Centre, allant du sud de Paris jusqu'au nord de l'Auvergne. Premier malteur mondial et 3e meunier sur le marché français, elle collecte chaque année environ 5 millions de tonnes de grains.

"Avec le travail que nous faisons avec AXA Climate, notre ambition est d'être acteurs de la transformation qui s'opère et nous projeter dans une trajectoire à horizon 2030-2050 qui dessinera les contours du paysage agricole de demain", explique Hubert Dunant, Directeur Transition et Innovation chez Axéréal. "Car notre enjeu en tant que coopérative est de produire en quantité et en qualité suffisantes afin de contribuer à la souveraineté alimentaire française."