AXA Climate renforce son service aux sociétés de gestion avec Altitude

(Boursier.com) — Dédiée aux acteurs du Private Equity, la Plateforme Altitude permet aux sociétés de gestion d'obtenir instantanément une vision claire des risques climatiques, que ce soit sur leur portefeuille existant ou en pré acquisition.

Sortie en septembre 2022, la première version de la plateforme permet aux analystes d'intégrer cette vision des risques très tôt, dès la phase de Due Diligence, afin de prendre en compte les données climatiques. Pour chaque cible, elle leur donne également un panorama des mesures nécessaires pour s'adapter au changement climatique ou pour atténuer son impact sur l'environnement.

Depuis son lancement, Altitude a permis ainsi de passer au crible 761 entreprises. Et plusieurs sociétés de gestion de 1er plan l'ont adoptée, et ont contribué à son amélioration, à l'image de Naxicap Partners ou Raise.

"L'intérêt que suscite Altitude témoigne de la place de plus en plus importante que prennent les enjeux climatiques dans le monde de la finance, avec la mise en oeuvre de politiques ESG de plus en plus ambitieuses et le déploiement croissant de fonds Articles 8 et 9" commente l'établissement.

Reconnue par le marché, Altitude a également été désignée en 2023 "Best ESG/Climate reporting platform" par ESG Investing, le principal site d'information sur les investissements ESG.