AXA Climate lance une nouvelle formation dédiée aux risques climatiques pour les Risk Managers

(Boursier.com) — Alors qu'un nombre croissant d'entreprises questionnent aujourd'hui leur modèle de développement pour le rendre compatible avec les limites planétaires, le travail de leurs collaborateurs évolue profondément... Afin que chacun puisse être acteur de cette transition, AXA Climate a développé une série de formations pour sensibiliser l'ensemble des métiers d'une entreprise tous secteurs confondus : Digital, Juridique, Achats, Finance, Ressources Humaines, Communication et Marketing, Gestion des risques et Gestion des installations.

Cette année, pour la première fois, le risque climatique arrive en tête des préoccupations des Risk Managers dans toutes les régions du monde, d'après le Axa Future Risks Report 2022. Avec le changement climatique, les catastrophes naturelles vont se développer et s'intensifier. Pour les entreprises, ce nouvel environnement est une nouvelle donne. Et dans ce contexte, le rôle de Risk Manager est plus que jamais essentiel.

Par ailleurs, les attentes des parties prenantes (salariés, investisseurs, clients, partenaires...) sur la prise en compte des enjeux écologiques par les entreprises ne cessent de grandir, avec les risques et les opportunités qui y sont associés.

De son côté, la réglementation sur ces enjeux est de plus en plus exigeante avec notamment la directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité (CSRD) qui s'appliquera dès 2025 (sur l'exercice 2024).

Enfin, les études [Baromètre AMRAE - AXA Climate 2022] montrent que les Risk Managers sont encore insuffisamment formés à ces enjeux.

Comment se déroule le parcours ?

Le parcours de formation est composé de 6 vidéos où sont traités les thèmes suivants :

-Les risques physiques liés au changement climatique ;

-Les risques et les opportunités de la transition bas carbone ;

-Les enjeux de la réglementation ;

-La méthode pour construire sa feuille de route afin d'anticiper les risques et les opportunités liés au changement climatique.

La formation permet de mettre en lumière certains risques encore parfois sous-estimés... Par exemple, la transition bas carbone sera très gourmande en métaux : en moyenne 80 kg de cuivre sont ainsi nécessaires pour fabriquer un véhicule électrique (vs 20 kg pour un véhicule thermique). Or, le cuivre pourrait être sous forte tension à l'horizon 2050 - pour des raisons géologiques mais aussi géopolitiques -, plus encore que d'autres métaux souvent mis en avant (terres rares...).

Le parcours promeut également les bonnes pratiques à suivre par les Risk Managers. Ceux-ci gagnent par exemple à travailler en étroite collaboration avec les responsables RSE, pour les inclure dans leur vision globale des risques et les accompagner en termes de méthodologie. Au-delà de la RSE, les Risk Managers devront se coordonner avec l'ensemble des fonctions impactées par le changement climatique : équipes HSE, production, supply chain, facility management, relations investisseurs...

La formation est également enrichie d'un chapitre "ressources complémentaires" pour approfondir l'apprentissage, ainsi qu'une projection en 2030 pour visualiser l'évolution du métier de Risk Manager. Tout au long du cours, une série de questions permet aux Risk Managers de tester leur niveau sur les risques climatiques.