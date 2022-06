AXA Climate et France Invest lancent un parcours de formation en e-learning sur la Finance Durable

(Boursier.com) — La Climate School d'AXA Climate, en partenariat avec France Invest, lance un parcours de formation en ligne sur la Finance Durable française et européenne. Ce parcours, d'une durée de deux heures, vise à donner les prérequis nécessaires pour comprendre les enjeux de la transition durable ainsi que le cadre européen et français de la Finance Durable.

Ce parcours en ligne s'adresse à tous les publics et notamment aux investisseurs des sociétés de gestion et à leurs participations avec un tarif préférentiel pour la communauté France Invest.

Nous voulons devenir "Article 8", qu'est-ce que ça implique ? Comment définir le taux d'alignement de mes activités avec la Taxonomie Européenne ? A-t-on besoin d'écrire un rapport TCFD ? Lesquelles de nos participations devront reporter en utilisant le cadre du CSRD ? Et d'abord, pourquoi la finance doit-elle évoluer vers ce reporting "vert" ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles répond ce nouveau parcours de formation... Celui-ci se compose de deux grands volets : le premier centré sur les enjeux scientifiques de la transition durable, le second sur les réglementations de Finance Durable auxquels les investisseurs doivent ou vont devoir se conformer.

Près de 20 vidéos pédagogiques, complétées par des quizz pour tester l'assimilation des connaissances, présentent les notions essentielles du cadre réglementaire de la Finance Durable : Taxonomie européenne, Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR), Corporate Sustainabilité Reporting Directive (CSRD), Article 29 de la Loi Energie-Climat, Taskforce for Financial Climate Disclosure (TCFD).

Ce parcours de formation s'adresse à tous les collaborateurs des Sociétés de Gestion de Participations (SGP), ainsi qu'à leurs participations. La formation vise à donner à tous un socle commun sur les sujets Climat et ESG. Elle permet à chacun de comprendre quels textes vont avoir un impact concret sur leur activité et de quelle manière. Dans cette perspective, son contenu a été conçu pour être accessible à tous les publics.

Pour Claire Chabrier, présidente de de France Invest, "c'est une démarche innovante pour France Invest de collaborer avec AXA Climate School qui est un spécialiste du e-learning et qui touche de nombreux apprenants. L'une des missions clés de France Invest et de s'engager pour une transition juste et une croissance durable, clé de la performance des entreprises. Il est critique que les sujets de Finance Durable ne soient plus la responsabilité unique des responsables ESG des sociétés de gestion, mais que chaque investisseur se les approprie pleinement. Cette formation inédite permet de largement diffuser ces messages"