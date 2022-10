Aviva Investors France devient Ofi Invest Asset Management

(Boursier.com) — Le 19 septembre dernier, Aéma Groupe annonçait la création d'Ofi Invest, son pôle de gestion d'actifs issu du regroupement des activités de gestion d'Abeille Assurances, d'Aéma REIM et du groupe Ofi. La naissance de ce pôle unifié de gestion d'actifs est l'occasion pour Aviva Investors France de réaliser sa transition vers une nouvelle identité de marque... À compter du 3 octobre 2022, Aviva Investors France devient ainsi Ofi Invest Asset Management.

Ofi Invest Asset Management (anciennement connue sous la marque Aviva Investors France) c'est :

-111 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021,

-Des expertises fortes sur les classes d'actifs cotés comme les actions euro, les actions internationales et les marchés obligataires euro (crédit et souverain), ainsi que sur les actifs non cotés, notamment la dette privée corporate,

-Une identité affirmée d'investisseur responsable, avec notamment une large gamme de fonds labélisés ISR.

Ofi Invest Asset Management fait ainsi partie intégrante d'Ofi Invest, le pôle de gestion d'actifs d'Aéma Groupe (Macif, Abeille Assurances, Aésio Mutuelle). Avec 195 milliards d'encours gérés, Ofi Invest se positionne au 5e rang des groupes français de gestion d'actifs...