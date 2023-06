Aviva Investors acquiert en Vefa un portefeuille d'actifs logistiques français

(Boursier.com) — Aviva Investors, la société de gestion d'actifs internationale d'Aviva plc ('Aviva'), annonce l'acquisition en Vefa et en blanc d'un portefeuille de trois actifs logistiques (96.000 m(2)) dans les régions d'Orléans, de Nantes et de Reims, auprès d'Exia.

Situés à Toury, Sainte-Hermine et Recy, ces trois développements, collectivement désignés sous le nom de Ruby, proposeront les meilleures spécifications techniques et environnementales (Breeam "Excellent") pour les utilisateurs. La performance énergétique est un élément caractéristique de ce portefeuille : les actifs auront la capacité d'opérer sans l'utilisation d'aucune énergie fossile. L'intégralité des cellules recevront des panneaux photovoltaïques en toiture et des ombrières sur les parkings, ce qui permettra de produire l'ensemble de l'énergie consommée sur les sites.

La livraison des 3 plates-formes est prévue au 4e trimestre 2024.

Cette première acquisition en France s'inscrit dans le cadre du déploiement du portefeuille immobilier européen d'Aviva Investors, suite à la nomination d'Edmond de Fels, en charge des investissements immobiliers d'Aviva Investors en France.