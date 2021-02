Aviva France : premier assureur à obtenir le label 'Positive Assurance' pour 9 de ses produits d'assurance dommages

(Boursier.com) — L 'Institut de l'Economie Positive annonçait en septembre 2020, à l'occasion de la 9ème édition du LH Forum, le lancement du label "Positive Assurance". Avec 9 produits d'assurance Dommages labellisés, Aviva France devient le premier assureur à recevoir officiellement ce label.

Cette récompense est obtenue pour les produits suivants : assurance habitation (MRH Unique), Prévoyance Senséo (Libéral, Médical, Agricole et Standard), multirisque professionnelle (AMRP) et agricole (Agriter), Digital Emprunteur et santé Pro (Solution Santé Pro).

Ce label évalue la positivité des produits d'assurance Dommages, en fonction de deux grandes exigences : proposer des produits qui soient socialement responsables et écologiquement durables.

Cette démarche répond aux attentes des consommateurs puisque pre?s de 9 Franc?ais sur 10 (d'apre?s une e?tude Odoxa-Aviva France de septembre 2020) estiment important qu'une entreprise s'engage dans une transition vers une e?conomie positive.

AVIVA FRANCE : 1ER ASSUREUR À S'ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE LABELLISATION DE SES PRODUITS D'ASSURANCE DOMMAGES

Aviva France est le premier assureur à s'engager dans la démarche auprès de l'IEP et à faire labelliser ses produits d'assurance Dommages, illustrant ainsi sa volonté de faire bouger les lignes. Ce sont 9 de ses produits d'assurance Dommages, essentiellement à destination des professionnels, qui viennent d'obtenir le label "Positive Assurance" de l'Institut de l'Economie Positive.

"Jusqu'à aujourd'hui - et à la différence des produits d'épargne comme l'assurance vie - aucun label valorisant l'impact socialement responsable et environnemental n'existait pour les offres, services et solutions d'assurance Dommages. Avec ce label Positive Assurance de l'IEP que nous obtenons pour 9 de nos produits, nous souhaitons montrer à nos clients qu'il est possible d'opter pour un produit d'assurance dommages responsable. En choisissant ces produits, nos clients s'engagent dans une démarche responsable ; c'est notre rôle d'assureur que d'accentuer cette dynamique", précise Christophe Bournit, Directeur général Aviva Assurances.