Aviva France a reçu le 'Label Relance' pour son fonds Aviva Impact Investing France

(Boursier.com) — Aviva France, acteur majeur de l'assurance et de l'épargne, a reçu le "Label Relance" pour son fonds Aviva Impact Investing France. Ce label, dans le cadre du plan de relance de l'économie, lui est attribué pour sa capacité à mobiliser des ressources financières soutenant les fonds propres des entreprises françaises.

Créé en 2014, le fonds Aviva Impact Investing France est entièrement financé par Aviva France, assureur qui a fait de l'Investissement Responsable l'un des trois piliers de ses engagements en RSE. Il est géré par INCO Ventures, pionnier de l'investissement à impact en Europe. En 7 ans, le fonds a investi 30 millions d'euros dans une soixantaine de TPE et PME innovantes sur l'ensemble du territoire, pionnières en matière de transition écologique (énergies vertes, économie circulaire, agriculture biologique...) ou de modèles économiques alternatifs de plus en plus prisés (circuits-courts, commerce équitable, auto-partage...) dans des secteurs comme la santé, l'éducation, la dépendance, etc., au service de l'intérêt général.

Le "Label Relance", créé par le Ministère de l'Economie et des Finances, a pour objectif d'orienter l'épargne des épargnants particuliers et des investisseurs professionnels vers des placements qui répondent aux besoins de financements de l'économie française, consécutifs de la crise sanitaire.

Ce label souligne l'engagement d'Aviva Impact Investing France à mobiliser rapidement de nouvelles ressources pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises, cotés ou non. Le fonds intègre en outre dans sa gestion un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG), incluant notamment l'interdiction du financement d'activités charbonnées et le suivi d'une note ou d'un indicateur ESG.