Avisa Partners se renforce aux États-Unis

(Boursier.com) — Avisa Partners annonce ce jour l'acquisition de Forward Risk and Intelligence LLC, une société américaine spécialisée dans l'analyse financière. L'entreprise propose à ses clients (fonds d'investissement, grandes entreprises) des outils de recherche économique et des capacités d'évaluation de risques.

Créée en 2016, Forward Risk est basée à Washington D.C. et opère dans 75 pays dans le monde. Les services proposés complètent et s'intègrent aux offres de conseil existantes d'Avisa Partners en matière d'investigation financière, de conformité, d'éthique des affaires et d'accompagnement des parties dans le cadre de litiges ou dans des situations pré-contentieuses. Les clients de Forward Risk sont des multinationales, des fonds d'investissements et investisseurs privés, des cabinets d'avocats ou encore des institutions internationales.

Tous ont besoin de renforcer leurs connaissance et maîtrise de la chaîne de valeur, soit pour répondre à leurs obligations légales, soit pour gagner en performance ou en efficacité.

Les 30 collaborateurs de l'entreprise rejoindront le siège américain d'Avisa Partners à Washington D.C. Les trois co-fondateurs de Forward Risk, Luke DiMaggio, Andrew Wooster et Brendan Foo, deviennent associés d'Avisa Partners.

"Rejoindre Avisa Partners est une opportunité structurante pour Forward Risk compte tenu de l'envergure du groupe et la très grande complémentarité de nos offres qui apporteront une valeur immédiate à nos clients", a déclaré Brendan Foo, co-fondateur de Forward Risk. "Nos solutions, combinées à la capacité de projection internationale d'Avisa Partners, offrent une perspective opérationnelle très séduisante pour nos clients et une stratégie de développement entrepreneuriale très motivante pour nos équipes".

Eric Bovim, Président d'Avisa US ajoute : "Avec Forward Risk à bord, qui fait suite au rachat de CEIS en France en 2020, une société également spécialisée dans l'investigation et la gestion des risques de conformité, Avisa Partners s'impose comme un acteur de référence de l'intelligence économique aux Etats-Unis et en Europe, avec l'objectif de continuer à consolider ce secteur d'activité encore très atomisé".