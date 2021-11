Avisa Partners : acquisition de l'agence de communication spécialisée sur l'Afrique 35oNord

(Boursier.com) — Avisa Partners, société d'intelligence économique, d'affaires internationales et de cybersécurité, et 35oNord, agence de communication et d'influence spécialisée sur l'Afrique, annoncent un rapprochement capitalistique.

Depuis sa création en 2010, Avisa Partners s'appuie sur un collectif d'associés et de consultants de haut niveau, une forte croissance organique et de nombreuses acquisitions pour accélérer son développement international, avec un chiffre d'affaires prévu de près de 45 millions d'euros en 2021. Avisa Partners compte 27 associés et 180 consultants et ingénieurs à Paris, Washington, Bruxelles, Londres et Genève.

Fondée en 2012, 35oNord assure à une cinquantaine de clients africains et internationaux une offre globale : médias, digital et affaires publiques. Avec une trentaine de collaborateurs à Paris et sur le continent, dont quatre associés (Romain Grandjean, Adrien Loriller, Philippe Perdrix et Quentin Ruffat), 35oNord est devenue une agence de référence avec un chiffre d'affaires qui dépassera 5 millions d'euros en 2021.

Déjà présent sur le continent, avec notamment l'organisation du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui accueillera cette année cinq Chefs d'État africains, le Président de la Commission de l'Union africaine, le Président du Conseil européen et la Ministre des Armées françaises, les 6 et 7 décembre 2021, le groupe Avisa Partners renforce ainsi son expertise africaine pour accompagner ses clients publics et privés confrontés sur des sujets de réputation, de communication ou de développement sur ce continent. Dans une dynamique de complémentarité, 35oNord intègre pour sa part de nouveaux métiers dans son offre pour positionner l'Afrique et ses décideurs au coeur d'enjeux internationaux.

"Nous sommes très heureux d'accueillir 35oNord, un partenaire de confiance avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. L'Afrique est un continent où nos clients cherchent à développer et à diversifier leurs activités, car il offre des opportunités exceptionnelles, pour peu qu'on dispose de la connaissance de ces marchés. Cela renforce encore notre capacité de projection internationale, déjà riche, après l'intégration de l'Observatoire des Pays arabes, l'ouverture de bureaux sur le continent américain et le lancement dès 2015 de notre China Desk, rapidement élargi à l'ensemble de l'Asie", déclare Matthieu Creux, Président d'Avisa Partners.

"Ce rapprochement va nous permettre d'enrichir notre offre auprès de nos clients avec de nouveaux métiers, en leur proposant aussi bien des capacités d'étude et d'analyse que d'influence ou d'investigation, tout en conservant notre avantage comparatif sur des enjeux liés au continent africain et dans nos métiers historiques ", expliquent les fondateurs de 35oNord, Romain Grandjean et Philippe Perdrix.