Aventa, spécialiste de l'énergie marine renouvelable, lève 10 ME auprès de NextStage AM

(Boursier.com) — NextStage AM accompagne le développement d'Aventa, l'un des leaders européens du conseil et de l'ingénierie dédié au marché mondial en plein essor des Energies Marines Renouvelables (EMR). Avec cette levée de fonds de 10 millions d'euros, Aventa ancre sa position d'acteur clé de la transition énergétique.

Fondé en 2010 par deux ingénieurs, Antoine Bosc et Aurélien Zuccarini, Aventa a développé une très forte expertise dans les services d'ingénierie et de conseil pour les projets offshore complexes avec une spécialisation sur le câblage de puissance sous-marin. Aventa évolue tout particulièrement sur l'éolien offshore et contribue au développement de nouvelles innovations marines telles que l'éolien flottant, l'hydrogène vert et le stockage d'énergie.

Le groupe emploie plus d'une centaine de collaborateurs repartie entre ses trois offres de services : (i) le bureau d'étude, (ii) le conseil et (iii) les opérations en mer. La société dispose de bureaux en France (Paris, Bidart, Nantes) et à l'international (Italie, Angleterre, Etats-Unis) ce qui lui confère une présence opérationnelle au plus proche de ses clients, essentiellement les grands donneurs d'ordres internationaux tels que EDF, Vattenfall, RTE ou encore les installateurs comme Prysmian, Asso Subsea, Boskalis.