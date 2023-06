Aveine lève plus de 600.000 euros en moins d'un mois sur la plateforme Crowdcube

(Boursier.com) — Aveine , la marque innovante révolutionnant le monde du vin, a annoncé aujourd'hui avoir levé avec succès plus de 680.000 euros en moins d'un mois sur la plateforme de financement participatif Crowdcube, soit 97% de son objectif. Cette réussite remarquable témoigne non seulement du dynamisme de l'entreprise, mais également de la confiance que les investisseurs placent dans la marque Aveine et dans l'innovation qui bouleverse le secteur viticole.

Dans un contexte économique favorable et porteur, Aveine a su attirer l'attention des investisseurs grâce à sa technologie de pointe et à sa vision novatrice du monde du vin...