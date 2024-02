Avatar Medical lève 5 ME pour démocratiser l'accès aux images médicales '3D'

(Boursier.com) — Avatar Medical annonce aujourd'hui une étape majeure dans sa mission de démocratiser l'accès aux images médicales avec la réalisation d'une levée de fonds de 5 millions d'euros. L'investissement est mené par GO Capital, avec le soutien d'Acorn Pacific Ventures et Plug and Play basés aux États-Unis, ainsi que Rives Croissance et Cenitz. Par ailleurs, quinze chirurgiens et radiologues ont participé à l'opération, marquant ainsi l'aspect disruptif de la solution.

Avatar Medical permet de transformer en quelques secondes les images médicales en "avatars" spécifiques aux patients. Ces rendus 3D ou en réalité étendue (XR) redéfinissent la consultation chirurgicale, simplifient la planification opératoire, et accroissent la satisfaction des patients. Par ailleurs, la solution d'Avatar Medical est un outil de formation extrêmement novateur pour les jeunes médecins, dont l'usage se répand au sein des Centres d'Excellence Académique, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe.