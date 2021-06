Avant-Garde Investment engage une première enveloppe de 100.000 euros pour accompagner un projet entrepreneurial

(Boursier.com) — La société Avant-Garde Investment engage une enveloppe de 100.000 euros afin d'accompagner et de participer à un projet entrepreneurial en lien avec ses activités. À travers cet appel à candidatures, la maison Avant-Garde Investment poursuit son ambition d'être la référence française de la gestion de fortune indépendante et souhaite ainsi s'associer avec une équipe aux compétences différentes afin de développer des synergies entre les activités.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au samedi 31 juillet 2021 inclus. Les critères de sélection sont larges afin de permettre à un maximum d'entrepreneurs de proposer leur projet, les profils de tout horizon sont alors les bienvenus : techniques, commerciaux, juniors ou seniors.

Quels sont les critères ?

- Le domaine d'activité doit être en lien avec l'un des secteurs suivants : la finance, l'immobilier, l'art, l'automobile de collection, la haute horlogerie ou joaillerie

- Le projet doit être complémentaire avec une activité de gestion de fortune et avoir une croissance potentielle attrayante

- L'entrepreneur sélectionné doit être disponible à temps plein afin de s'engager dans le développement et la mise en place des synergies

Comment candidater ?

Par e-mail à financement@avantgarde-investment.com avec une description du projet et de l'équipe.

Avant-Garde Investment est une maison indépendante de gestion de fortune. La société, composée de professionnels des marchés financiers et de l'investissement, accompagne familles et entreprises dans la gestion de leurs patrimoines, proposant un service sur-mesure afin de répondre à chacune des ambitions : assurance-vie, OPCVM, actions, produits structurés et trésorerie, private equity, immobilier, fiscalité et succession.