Auum annonce une levée de fonds de 7 millions d'euros

(Boursier.com) — Auum , start-up industrielle à impact, annonce une levée de fonds de 7 millions d'euros auprès de Starquest et Founders Future, également suivie par son investisseur historique MAIF Impact. Des Business Angels stratégiques, tels que les fondateurs de la société Foodles, complètent le tour de table.

L'objectif est de capitaliser sur une très forte traction commerciale en finançant un site de production calibré pour servir cette croissance.

Fondée en 2019, l'entreprise auum, acronyme de "Arrêtons l'Usage Unique Maintenant", s'est fixée comme mission d'aider les entreprises à supprimer les 5 milliards de gobelets jetables encore consommés chaque année en France. Après 3 années de R&D, auum a lancé en août dernier la production en série de la auum-S. Cette solution de nettoyage est aujourd'hui la plus écologique du marché. Elle nettoie, désinfecte et sèche un verre en 10 secondes avec seulement 2 cl d'eau et aucun produit chimique. Désormais, réutiliser devient aussi simple et rapide que jeter.