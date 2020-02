Autorégulation : La CNCEF Assurance souhaite que le Parlement se saisisse du texte

(Boursier.com) — Stéphane Fantuz, Président de la CNCEF Assurance s'entretiendra avec Valérie Faure-Muntian, députée, rapporteur de la proposition de Loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et services de paiement, mercredi 19 février 2020. En effet, tout comme la CNCEF Crédit, la CNCEF Assurance soutient cette réforme qui va renforcer l'accompagnement de tous les courtiers, notamment ceux de proximité. Au cours d'un Tour de France qui se poursuit actuellement en région, les deux associations préparent les professionnels des deux secteurs aux enjeux de ce texte de loi.

Elles ont également mené respectivement un sondage auprès des professionnels concernés qui indique un fort besoin d'accompagnement de ces derniers, pour répondre aux attentes de l'autorégulation. Principalement, pour la pérennité de leur cabinet et l'avenir des deux professions.

Acteurs concernés

A la suite de ces constats, en amont de l'autorégulation, la CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit ont fait le choix d'accueillir les professionnels concernés. Dans une démarche d'ouverture, elles proposent de rassembler les différentes spécialités exercées de courtage en assurance et de courtage crédit. "La Loi prévoit que les acteurs concernés doivent obligatoirement à une association professionnelle, à condition qu'elle soit agréée par l'ACPR. La CNCEF Assurance est prête et a déposé ses statuts. La CNCEF Crédit existe depuis 2010. Elles vont candidater en ce sens" explique Stéphane FANTUZ, Président.

Désormais, la CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit souhaitent que le Parlement se saisisse de la proposition de loi sur l'autorégulation et puisse l'inscrire à l'ordre du jour des travaux parlementaires dans un délai permettant à tous les acteurs d'être prêts le 1er janvier 2021.

Attachées à la proximité, les deux associations seront présentes au Rendez-vous du Courtage à Marseille le 31 mars prochain. "Nous voulons aider les courtiers et leurs mandataires à s'organiser et se préparer aux défis qui nous attendent" détaillent les deux associations...