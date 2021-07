Augmentation de 2% du prix de part de la SCPI CORUM Eurion

Augmentation de 2% du prix de part de la SCPI CORUM Eurion









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 30 janvier 2020, CORUM a complété son offre d'épargne immobilière en lançant la SCPI CORUM Eurion, une SCPI européenne à capital variable. Aujourd'hui, après un peu moins de 18 mois d'existence, CORUM annonce la revalorisation du prix de part de la SCPI CORUM Eurion de 2% à compter du 1er juillet 2021, passant de 200 à 204 euros frais et commission de souscription inclus.

"Cette augmentation du prix de part traduit la qualité des investissements de CORUM Eurion et l'appréciation du patrimoine immobilier de la SCPI. Elle démontre la volonté de CORUM de rapprocher le plus possible la valeur de la part de la valeur d'expertise du patrimoine. L'augmentation du prix de part est ainsi pour les associés l'expression concrète de l'augmentation du patrimoine de la SCPI CORUM Eurion, et donc du leur" explique l'établissement.

Une stratégie fondée sur l'identification des opportunités de marché

La revalorisation du prix de part de la SCPI CORUM Eurion est le résultat de la stratégie dynamique mise en place par les équipes d'investissement et de gestion de CORUM ainsi que leur capacité à tirer parti des nouvelles conditions de marchés liées à la crise de la COVID-19.

Les équipes, présentes dans 7 pays en Europe, ont analysé les cycles de marchés dans le but d'identifier les opportunités à l'achat et à la vente dans chaque pays ou secteur immobilier. Grâce à la capacité d'investissement de CORUM Eurion, notamment en raison d'une collecte soutenue dès son lancement, elles ont été en mesure de les saisir rapidement.

Globalement, les conditions de marché sont devenues plus favorables cette dernière année : les prix de l'immobilier se sont orientés à la baisse sur plusieurs secteurs, certains acheteurs ont connu des difficultés à financer leurs projets - ce qui a permis d'acquérir des immeubles de bureaux ou des commerces dans des conditions intéressantes. Occupés notamment par des locataires de premier plan comme Google ou les supermarchés Aldi, reconnus pour leur solidité et leur performance économique, ces immeubles de qualité situés en Irlande, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas ou en Lettonie reflètent la capacité de CORUM Eurion à sélectionner les investissements adéquats et en ligne avec sa stratégie partout en zone euro.

Cette augmentation de prix de part traduit donc la volonté de CORUM d'offrir aux associés :

-Une appréciation durable du patrimoine de CORUM Eurion

-Une valeur de part au plus près de la valeur d'expertise des immeubles composant le patrimoine de CORUM Eurion

-Une équité entre les associés historiques et les nouveaux : chaque associé souscrit à un prix de part qui est le reflet de la valeur du patrimoine de la SCPI au jour de sa souscription.