Au cours de l'année 2023 les équipes de Primonial REIM France ont signé plus de 115.000m(2) de surfaces de bureaux

(Boursier.com) — Au cours de l'année 2023 et dans un contexte de marché complexe pour l'immobilier tertiaire, les équipes de Primonial REIM France ont signé plus de 115.000m(2) de surfaces de bureaux. Parmi ces 115.000m(2) est compris des signatures de nouveaux baux avec des locataires de premier plan et des renouvellements de baux avec des locataires historiques, d'une période ferme moyenne de 9 ans. Sur les 42 milliards d'encours gérés[1] par Primonial REIM, les bureaux représentent 35% de l'allocation d'actifs globale. Ils sont localisés en France, principalement à Paris et en 1ère couronne.

Parmi les transactions les plus significatives :

-Renouvellement des baux de Coca-Cola et Klee Data System, respectivement pour 12 et 9 ans fermes, sur l'immeuble Noda situé à Issy-les-Moulineaux. Noda est un immeuble de dernière génération, avec une ambition très forte et durable en matière de gestion de l'énergie (eau, confort thermique, gestion des déchets, préservation de la faune et de la flore). Noda bénéficie d'un environnement privilégié et d'une plateforme de services entièrement repensée afin de satisfaire aux besoins de ses occupants, qui y ont pour la plupart localisé leur siège social en France.

*Signature de France Télévisions sur l'immeuble Quadrans Nord (Paris 15ème) dans le cadre d'un bail de 12 ans ferme, à compter du 1er janvier 2024. Sur près de 17.000m(2), l'immeuble dispose des meilleures certifications et labels et bénéficie d'une localisation stratégique dans l'écosystème parisien des médias. Il propose également des espaces de travail modulables et lumineux, conçus pour offrir une flexibilité maximale.

*Signature de la Bibliothèque Publique d'Information (BPI) sur l'immeuble Lumière (Paris 12ème). A partir du 1er trimestre 2025, la BPI posera ses livres dans le plus grand immeuble privé de Paris intra-muros qui fait actuellement l'objet d'une campagne de rénovation d'ampleur et de repositionnement des services aux occupants. La Bibliothèque occupera les 2e et 3e étages de l'édifice sur une surface d'environ 11.000m(2), jusqu'à la fin des travaux de restructuration du Centre Pompidou (à l'horizon 2030). Lumière démontre ainsi sa capacité à accueillir des projets immobiliers innovants, au service des acteurs parisiens de la culture et de l'éducation. Primonial REIM se félicite de poursuivre par cette transaction sa relation partenariale avec les entités du secteur public français.

-Renouvellement des baux d'Electronic Arts Publishing, Ocea Smart Building et Suez Environnement, dans l'immeuble Universaône situé au coeur du Pôle Numérique de Lyon-Vaise. Ces locataires se réengagent pour une durée de 9 ans sur des surfaces allant de 1.300 à plus de 5.000 m(2). Cet immeuble haut de gamme avec vue sur la Saône, certifié Très Haute Performance Energétique, bénéficie d'espaces verts paysagés et d'un hall rénové et transformé en espace capable aux services de ses occupants.

"Ces signatures illustrent la capacité des équipes d'asset management à anticiper les enjeux locatifs, ainsi que le travail réalisé au quotidien pour repositionner les actifs et les aligner avec les attentes quant à l'immobilier d'entreprise de nos locataires corporate : prise en compte des aspects environnementaux, sociaux et de l'empreinte carbone des bâtiments, attention portée aux bien-être de leurs collaborateurs à travers les services proposés aux occupants, mise en adéquation de l'actif aux besoins spécifiques de leur activité". Primonial REIM France affirme ainsi son ambition de proposer des actifs offrant une véritable expérience utilisateurs et de mettre les besoins de ses locataires au centre de sa stratégie produit...