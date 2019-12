Atream fait l'acquisition du Center Parcs d'Amsterdam Domaine de Eemhof.

Atream fait l'acquisition du Center Parcs d'Amsterdam Domaine de Eemhof.









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atream, société de gestion spécialisée dans l'investissement immobilier et le capital-investissement touristique de long terme (3,5 Mds d'actifs sous gestion et conseillés au 31/12/2019), a signé l'acquisition des murs du Center Parcs Domaine de Eemhof pour le compte d'investisseurs institutionnels français, pour une valeur de 170 millions d'euros.

Situé dans la ville de Zeewolde, à 40 minutes d'Amsterdam et à proximité de pôles urbains européens majeurs, de la Belgique et de l'Allemagne de l'ouest, le Center Parcs Domaine de Eemhof est un village vacances classé "5 birdies", niveau de gamme le plus élevé chez Center Parcs.

Ce village de vacances est l'un des premiers parcs ouverts, en 1980 et bénéficie de 40 années d'exploitation.