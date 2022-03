Atream et Principal annoncent l'acquisition auprès de HIG Capital de l'actif tertiaire Urban Garden à Lyon

(Boursier.com) — Principal Global Investors, via son équipe d'investissements immobiliers Principal Real Estate, et Atream, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et private equity, annoncent avoir finalisé l'acquisition auprès de HIG Capital de l'actif tertiaire lyonnais Urban Garden pour plus de 150 ME dans le cadre d'un club deal institutionnel qui s'inscrit dans une démarche de labellisation ISR Immobilier. Localisé à Gerland (Lyon, VIIe arrondissement), cet immeuble neuf et flexible bénéficie de plusieurs certifications environnementales et offre un environnement de travail de qualité.

Cette nouvelle acquisition illustre l'expertise d'Atream et de Principal dans l'immobilier tertiaire en régions et leur engagement en matière de développement durable.

Atream, aux côtés de Principal Real Estate Europe, pour le compte de son fonds Principal European Office Fund, a réalisé cette acquisition via un club deal institutionnel composé de CEPRAL Participations, foncière de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Caisse d'Epargne Normandie, la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, la Caisse d'Epargne Loire Centre, Groupama Rhône Alpes Auvergne, la CARAC, mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance, la SCI CARAC Perspectives Immo et la SCI Atream Euro Hospitality. Cette opération confirme ainsi le savoir-faire d'Atream dans la constitution de solutions dédiées pour le compte d'investisseurs institutionnels de premier rang.

Localisé à Gerland, dans un des principaux quartiers d'affaires de Lyon parfaitement relié aux transports en commun, l'actif Urban Garden est un ensemble immobilier de bureaux qui comprend 5 bâtiments, développant une surface de 29 927 m(2). Livré en mai 2021 et loué à 100 % à des locataires de premier plan, Urban Garden a tout d'un actif moderne : il répond aux nouvelles exigences de la vie professionnelle, grâce à une offre de services hybrides (conciergerie, espace de coworking, espace bien-être, salle de sport, etc.).

Alors que l'immeuble bénéficie d'ores et déjà d'un large panel de certifications couvrant les aspects environnementaux, technologiques et sociaux : BREEAM excellent, RT-2012 - 35%, Biodivercity Performant, R2S niveau 1 et OSMOZ, une démarche de labellisation ISR immobilier est en cours avec l'ambition de mettre en place une stratégie Best In Class.

"Nous nous réjouissons du partenariat avec Principal Real Estate Europe dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier Urban Garden à Lyon, un actif moderne et contemporain qui saura répondre aux meilleurs standards en termes de services et de bien-être de ses locataires. La démarche de labellisation ISR en cours répond à l'ambition que porte Atream dans tous ses projets en matière d'investissement responsable. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner le développement de tels actifs au coeur de l'économie réelle des grandes métropoles régionales" déclare Pascal Savary, Président d'Atream.