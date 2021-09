Atream annonce son adhésion aux Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies

(Boursier.com) — Atream , société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et private equity investis dans le tourisme et le tertiaire, annonce son adhésion aux Principes pour l'Investissement Responsable. En devenant signataire des PRI, Atream confirme ainsi sa volonté de concilier rentabilité financière et responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance.

Les Principes pour l'Investissement Responsable sont une initiative des Nations Unies lancée en 2006 et soutenue par l'Initiative financière du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) et le Pacte Mondial des Nations Unies. Ces six principes s'adressent au secteur financier, en vue d'inciter les différents acteurs de l'investissement à intégrer les problématiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) à leurs décisions et à la gestion de leurs portefeuilles.

-Nous intègrerons les questions ESG a? nos processus décisionnels et d'analyse des investissements.

-Nous serons des actionnaires actifs et intègrerons les questions ESG a? nos politiques et procédures en matière d'actionnariat.

-Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous investissons de faire preuve de transparence concernant les questions ESG.

-Nous encouragerons l'adoption et la mise en oeuvre des Principes dans le secteur des investissements.

-Nous coopèrerons pour améliorer l'efficacité? de notre mise en oeuvre des Principes.

-Nous rendrons chacun compte de nos activités et des progrès accomplis concernant la mise en oeuvre des Principes.

Cet aspect extra-financier répond au devoir qu'ont les investisseurs de travailler en phase avec les grands objectifs de notre société. Atream rejoint ainsi un réseau de plus de 3.800 signataires, issus de plus de 50 pays, engagés à respecter ces six principes.

"Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape franchie pour construire, avec l'ensemble de nos parties prenantes, une finance plus durable et plus éthique. Depuis sa création, Atream développe une vision engagée de l'investissement. Cette signature s'inscrit ainsi pleinement dans notre stratégie globale d'investissement socialement responsable et répond à notre ambition de réconcilier le monde des affaires et le projet sociétal : le secteur du tourisme a vocation à irriguer durablement la société, les territoires et les générations futures" a déclaré Pascal Savary, Président d'Atream.